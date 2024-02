Abrir uma estação de radio não é fácil em Angola, dizem jornalistas

Jornalistas angolanos dizem que abrir uma rádio privada no país continua a seralgo dependente de questões políticas ou então de obstáculos financeiros exorbitantes criados para dificultar isso.

Depois de décadas de controlo total sobre as emissões de rádio no país, as autoridades angolanas começaram há alguns anos a permitir estações de rádio privadas.

Luanda tem hoje cerca de 30 rádios privadas, mas os criticos dizem que isso não singifica que haja uma diversificação da informação.

William Tonet, um dos pioneiros a solicitar licença de rádio comercial em Angola, denuncia que o executivo cria barreiras para inviabilizar atribuição de licenças a quem quer contribuir verdadeiramente com a liberdade no país.

“O mesmo que fazem em relação ao conhecimento, à informação aos direitos mais elementares do homem, faz uma barreira para inviabilizar”, disse.

“Quem não é do sistema quem não está com sistema ou por acordo, não tem rádio, as licenças são dadas com bases nos acordos e fazem-se leis para impedir o surgimento de rádios de quem quer efetivamente contribuir para as liberdades”, acrescentou.

Capita Inga, promotor de iniciativas de rádios comunitárias, aplaude os avanços do ponto de vista de números, mas condena as formas como são cedidas as licenças de rádios.

“As frequências são dadas em torno do partidarismo em torno de uma ideologia partidária, recebe licença quem tem o rabo preso”, disse.

O jornalista diz que o executivo cria leis para impedir a legalização de rádios e questiona a não existência de rádios comunitárias.

“Porque é que hoje não temos rádios comunitárias a nível do país? Porque os valores que se exigem são totalmente exorbitantes”, disse

O analista Agostinho Sicato, faz a seguinte análise dos avanços e recuos sobre as rádios em Angola.

“Um dos avanços é o surgimento de muitas rádios, o recuo é no campo dos direitos e liberdades continua haver dificuldades de jornalistas, na liberdade de expressão”, disse.

A VOA tentou o contacto com o director nacional de Informação do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, abreviadamente «MINTTICS», João Demba, mas sen sucesso.