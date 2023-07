A trajectória dos veteranos da música em revista na capital angolana

Qualquer veterano da música sabe que a sua carreira foi uma trajectoria, com altos e baixos, sucesso e fracassos.

Pois “Trajectória” é a denominação do projecto musical que acontece no Palácio de Ferro desde o passado mês de Março e que visa valorizar os músicos com mais de vinte anos de carreira, pelo contributo na promoção da cultura nacional.

Odeth Cassilva, coordenadora de eventos do Palácio de Ferro, garante que com a iniciativa do projecto Trajectória, pretendem construir uma memória colectiva da cultura nacional.

Até ao dia 29 de Dezembro próximo, passarão pelo palco do Palácio de Ferro os músicos Pedro Cabenha e Lulas da Paixão, Don Caetano e Robertinho, Filipe Mukenga e Carlitos Vieira Dias, também as Bandas Maravilha e Movimento..

Ouça a reportage com entrevistas aqui