A caminho do Japão, João Lourenço anuncia fim da "má prática" de diplomatas "por tempo indefinido" num país

O Presidente angolano deixou Luanda nesta sexta-feira, 10, com destino ao Japão para uma visita de domingo a quarta-feira, durante a qual os dois países pretendem incrementar a cooperação nos domínios político, económico e cultural, com particular incidência no processo de industrialização da agricultura e do desenvolvimento do agronegócio, petróleo e mineração.

Antes da partida, ontem, João Lourenço anunciou uma nova política de rotação dos embaixadores que passarão a ter um mandato limitado de três a quatro anos.

Em nota, a Presidência da República informa que, em Tóquio, João Lourenço tomará parte num fórum de negócios Japão-Angola, na segunda-feira 13, no qual "mais uma vez apelará ao investimento no mercado nacional por parte de empresas e homens de negócios que animam a economia mundial".

Depois de Tóquio, Lourenço visitará Nagoya e Quioto.

Nova política de rotação de diplomatas



Entretanto, ontem, o Presidente angolano anunciou uma nova política de rotação dos diplomatas.



Ao dar posse a 16 embaixadores em Luanda, João Lourenço disse que, a partir de agora, a rotação passará a ser feita ao fim de cada mandato de três ou quatro anos.

Desta forma, o Chefe de Estado afirmou pretender "alterar a má prática" de ter diplomatas "por tempo indefinido" num mesmo país.

"Já tivemos embaixadores angolanos que permaneceram no mesmo posto e país duas décadas. Pretendemos corrigir isso, passando a rotação, doravante, a ser aquilo que é normal e prática noutros países (rodar em cada três a quatro anos)”, sublinhou Lourenço.

Na cerimónia, o Chefe de Estado considerou que diplomacia angolana conhece, nos últimos tempos, maior dinamismo, fruto do trabalho que tem sido desenvolvido pelas autoridades do país aos mais diversos níveis.