Fala África: Carisa Dias mistura culturas e sons em um álbum sem fronteiras

A cantora Carisa Dias vem conquistando espaço no cenário musical internacional com seu álbum de estreia, "CARISA". O trabalho, que mistura sonoridades como morna, afrobeats, bossa nova, pop e soul, reflecte a diversidade de influências que moldaram a trajetória da artista. Com origem cabo-verdiana, Carisa nasceu em Portugal e cresceu no Luxemburgo, país que descreve como um ambiente multicultural que a ajudou a desenvolver a sua identidade artística.



"Eu me defino como uma fusão completa: uma fusão de culturas, uma fusão de línguas, uma fusão de experiências", disse a cantora em entrevista ao programa Fala África. "Crescer no Luxemburgo, um país onde muitas culturas coabitam juntas e onde também há vários idiomas, abriu ainda mais a minha visão do mundo. Isso reflete-se no meu álbum."

O projecto, cantado em português, crioulo cabo-verdiano, inglês e francês, representa a diversidade de Carisa e a sua vontade de explorar diferentes estilos musicais. Segundo ela, a decisão de transitar entre géneros foi intencional: "Eu não quis fazer como toda a gente, que tenta ficar só num estilo. Eu queria divertir-me, ser eu mesma e experimentar cada estilo. Esse projecto é, antes de tudo, um presente que eu me dou."



Entre as faixas do álbum, destaca-se "There For You", canção que aborda a violência de género e foi utilizada na Orange Week, campanha promovida pelo governo do Luxemburgo contra a violência com base no género. Para Carisa, a música tem um papel fundamental na transformação social: "Normalmente, ouvimos músicas tristes quando falamos desse tema. Eu queria trazer uma mensagem positiva, dizer: 'Tu não estás sozinha'." A cantora partilhou um relato emocionante sobre o impacto da sua música: "Uma professora contou-me que uma aluna, que passava por um momento difícil, encontrava força nas minhas canções. No aniversário dela, pediu um autógrafo meu, e para mim, esse é o maior presente que a música pode dar: transmitir força aos outros."



O processo criativo de Carisa é espontâneo e intuitivo. Segundo ela, a escolha do idioma de cada canção acontece de forma natural: "Eu não decido previamente. Quando escrevo, deixo a inspiração fluir e a língua surge conforme a música pede." O álbum inclui faixas como "Revolução Sentimental", escrita por Teófilo Chantre, e "Amor, Amor", uma canção especial escrita pelo pai da artista em 1982.

O sucesso do álbum já se reflecte nos palcos. Antes mesmo do lançamento oficial, Carisa teve um concerto esgotado. Para 2025, a artista já tem quatro datas confirmadas no Luxemburgo, além de planos para levar a sua música a Cabo Verde, Estados Unidos e Inglaterra. "As pessoas podem seguir as minhas redes sociais para acompanhar as próximas datas. Espero levar a minha música para cada vez mais lugares", afirmou.



Com uma trajetória marcada pela diversidade e pela liberdade artística, Carisa Dias segue trilhando um caminho autêntico na música, provando que a sua voz é capaz de atravessar fronteiras e inspirar audiências ao redor do mundo.