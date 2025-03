João Lourenço faz crítica velada ao Ruanda e M23

Poucos dias antes de Luanda ser palco das primeiras negociações diretas entre o governo do Congo Democrático e os rebeldes do M23 apoiados pelo Ruanda, o presidente angolano João Lourenço fez uma dura critica aqueles que segundo disse estão a tentar fragmentar a Republica Democrática do Congo

Falando em Addis Abeba na sua qualidade de presidente da União Africana, João Lourenço, fez uma critica velada ao Ruanda que é acusada de apoiar os rebeldes do M23 e manter mesmo tropas dentro do território congoles.

O presidente angolano e da União Africana abordou a questão dos conflictos em Africa afirmando que que alguns desses conflitos “ evoluem num sentido negativo preocupante e condenável, como é o caso do conflito que perdura no leste da República Democrática do Congo",

Sem mencionar nomes o presidente da UA disse haver quem tenha planos para fragmenter a RDC ou mesmo derrubar o governo do Congo

“Decidimos não cruzar os braços e insistir na busca de soluções pacíficas, não permitindo que se concretize o plano de balcanização em curso, com a criação de um Estado pária no leste da RDCongo, ou mesmo a tentativa de reversão pela via militar do poder instituído em Kinshasa", disse o presidente angolano.

Anteriormente os rebeldes do M23 depois de capturarem várias cidades no leste do Congo tinham ameaçado avançar em direção à capital Kinshasa e segundo algumas notícias um dos planos do M23 seria criar uma região autónoma nas zonas que ocupa.

A Presidência angolana anunciou, na quarta-feira, que vai acolher no dia 18, em Luanda, "negociações diretas" entre as autoridades congolesas e os rebeldes do M23, no âmbito da mediação de Angola do conflito, a primeira vez que Kinshasa concorda em manter negociações diretas com os rebeldes.

A sua aceitação seguiu-se a uma visita a Luanda do presidente Felix Tshisekedi

No seu discurso na UA o presidente angolano disse que “os promotores de tensões e conflitos no nosso continente devem ser desencorajados, responsabilizados e penalizados com sanções pesadas da organização, que venham ter sérias consequências sobre os mesmos, pessoas e países"

Para este efeito João Lourenço defendeu o fortalecimento do Conselho de Paz e Segurança da orgnaização para prevenir e resolver conflicto

“Devíamos sentir-nos envergonhados como o facto de instituições externas a África, como a União Europeia ou o Conselho de Segurança das Nações Unidas, serem, às vezes, mais rigorosas, exigentes e contundentes nas suas posições do que nós próprios no tratamento de conflitos que se desenrolam no nosso continente",afirmou.

Para a paz e segurança em África, João Lourenço propôs a realização de uma ampla conferência reservada para analisar os conflitos no continente, "cujo foco principal deverá centrar-se na questão da paz, como um bem obrigatório e indeclinável para todos os povos do nosso continente".