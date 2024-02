Angola: Ordem dos Advogados estará únicamente aliada com Estado de Direito, diz novo Bastonário

O novo bastonário da Ordem dos Advogados de Angol, José Luis Domingos, já está em funcionamento e garante que a instituição estará únicamente alinhada com o Estado de direito e “não será oposição política e nem instrumento de partidos”, defendendo também reformas na Justiça angolana.

O novo "homem forte” dos advogados em Angola apresentou como desafios durante a sua campanha, o fortalecimento do Estado de Direito e Democrático em Angola, mais dignidade para os advogados, descentralização dos serviços de advocacia, modernizar os serviços da ordem, bem como assegurar a reforma de estágios de candidatos à advocacia.



Uma outra preocupação de José Luis Domingos, tem que ver com as detenções arbitrárias de advogados que, do seu ponto de vista, “jamais ficarão impunes”.



O novo bastonário pretende assumir um novo ciclo que pressupõe harmonização das conquistas passadas com as futuras, no âmbito de uma visão moderna e por vezes destrutiva, mas sempre alinhada aos valores e princípios que norteiam esta classe profissional.



Para o efeito, defende uma Ordem dos Advogados de Angola, cada vez mais digna e respeitada, composta por advogados e advogadas independentes, competentes, corajosos e eticamente irrepreensíveis e claro que cumpram as suas obrigações.



De acordo com os seus estatutos, a Ordem dos Advogados de Angola, deve contribuir para o aperfeiçoamento da elaboração do direito, devendo ser ouvida sobre os projectos de diplomas legislativos que interessem ao exercício da advocacia e à aplicação da justiça e ao patrocínio judiciário em geral.



O novo bastonário reafirma a independência da ordem e o seu alinhamento com os compromissos com a classe.



José Luis Domingos, afirma que o distanciamento das influências políticas, vai ser igualmente uma referência da sua liderança.

Ouça a reportagen aqui com declarações do novo Bastonártio e ainda o jurista Monteiro Kawewe e o Presidente da AJPD, Serra Bango.