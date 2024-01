CAN 2023: Costa do Marfim surpreende e elimina o "favorito" Senegal

O Senegal, campeão africano em título, está fora da CAN 2023, depois de perder, no desempate por penaltis, nesta segunda-feira, 29, em Yamoussoukro, contra o anfitrião Costa do Marfim, a última equipa a conseguir passar aos oitavos-de-final.

Num jogo tenso, duro, com oportunidades para ambas partes, Leões de Teranga e Elefantes ficaram pelo empate no tempo regulamentar a um a bola, que não foi desfeito no prolongamento.

O primeiro a marcar foi o Senegal aos quatro minutos por Diallo, mas a equipa da casa empatou aos 86 minutos por Kessié, de penalti.

Os Elefantes, que ganharam um jogo e perderam dois na fase de grupo, foram comandados hoje pelo treinador interino, Emerse Faé, que substituiu Jean-Louis Gasset.

A equipa apareceu mais fresca, mais atrevida e forte coletivamente, o que parece também ter surpreendido o técnico senegalês.

“Paramos de jogar depois do golo, perdemos o fio condutor do primeiro golo”, lamentou o Aliou Cissé após a derrota.

Ele disse que não consegue explicar a derrota.



“Não consigo explicar porque perdemos o ritmo do jogo, tivemos que continuar jogando, não conseguimos administrar durante 85 minutos, fomos nós mesmos que complicamos a partida", concluiu Cissé.

Por seu lado, o técnico marfinense chamou os seus jogadores de "guerreiros".

“Eliminámos o Senegal mas acima de tudo encontrámos o estado de espírito”, afirmou Faé, após a vitória .

Nos quartos de final, a Costa do Marfim vai defrontar a República Democrática do Congo na sexta-feira, 2, no Estádio Alassanae Ouatara, nos arredores de Abidjan