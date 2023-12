Deputados da Renamo protestam durante informe sobre o estado da nação

O Presidente moçambicano apresentou nesta quarta-feira, 20, o seu informe sobre o estado geral da nação sob protestos dos deputados da Renamo que, de pé, gritaram e cantaram hinos do partido.



"Queremos justiça eleitoral”, gritaram os parlamentares da oposição em relação aos resultados da eleições autárquicas e depois entoaram cânticos que levaram a presidente da Assembleia da República Esperança Bias a subir no pódio e pedir decoro na sala.

Filipe Nyusi, entretanto, não parou a sua intervenção.



“Continuarei a falar porque a população está a ouvir-me muito bem”, disse o Presidente da República.



"O Estado Geral da Nação no final de 2023 é: Moçambique criou bases sólidas para crescer nos anos que se seguem como um país competitivo, sustentável e inclusivo” frisou o Chefe de Estado.



Nyusi falou sobre os ganhos alcançados com a Tabela Salarial Única, anunciou que o seu Governo vai pagar o décimo terceiro salário aos funcionários do Estado, que vai corresponder a 30% do salário base, destacou os projectos de energia, em especial o de Mphanda Nkuwa e a construção de estradas um pouco por todo o país.

