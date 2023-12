EUA: Câmara dos Representantes expulsa calouro republicano de Nova Iorque

O Comité de Ética da Câmara emitiu recentemente um relatório concluindo que havia evidências substanciais de que Santos infringiu a lei. Investigadores federais acusaram Santos de fraude, lavagem de dinheiro, roubo de identidades de doadores de campanha, falsificação de relatórios financeiros de campanha e muito mais.

Santos declarou-se inocente de todas as 23 acusações federais que enfrenta. Ele foi alvo de intenso escrutínio e ridículo depois que foi revelado que ele havia embelezado a sua educação, carreira e histórico familiar.

Com uma batida de martelo, o presidente da Câmara, Mike Johnson, anunciou oficialmente a destituição de Santos – 311 membros votaram pela expulsão de Santos. Com 114 legisladores republicanos a votaram contra a sua destituição. Dois democratas registraram seu voto como presentes.

“Com dois terços de votos afirmativos, a resolução foi adotada”, disse Johnson, um republicano, à Câmara.

“O escrivão notificará o governador do estado de Nova Iorque sobre a ação da Câmara.” Com a expulsão de Santos há agora apenas 434 representantes.

Houve então uma salva de palmas após o acontecimento histórico. Santos murmurou para um repórter “para o inferno com este lugar”, depois de sair do plenário da Câmara pela última vez.

“Não deveria ter chegado a este ponto”, disse Anthony D’Esposito, um republicano nova-iorquino que apoiou a destituição. “George Santos deveria ter-se responsabilizado. Ele deveria ter renunciado.” “É hora de seguir em frente com George Santos”, disse Nick Lalota, também republicano de Nova Iorque, aos repórteres.

Santos tornara-se motivo de piadas de humoristas em todo o país. Ele forneceu muito material depois que foi revelado que ele havia feito inúmeras afirmações absurdas e falsas, incluindo que era uma estrela do vólei universitário em uma equipa campeã, que havia trabalhado em importantes bancos de investimento e acumulado riqueza e que sua mãe estava no World Trade Center durante os ataques terroristas de 11 de setembro.

Ele também alegou ser descendente de sobreviventes do Holocausto, outra afirmação falsa que irritou especialmente os eleitores num distrito onde há 20% de judeus. Mais tarde, Santos tentou qualificar essa mentira, explicando que ele era “judeu”, se não realmente judeu. Isso apenas gerou repulsa adicional e ampliou os apelos para que ele desistisse.

“Esta é uma grande vitória para os residentes do 3º Distrito de Nova Iorque, que estão finalmente livres de um legislador mentiroso que engana o sistema para encher os seus próprios bolsos e o seu armário”, disse Rahna Epting, diretora executiva do grupo progressista de ação política MoveOn, que tinha pressionado para que o congressista renunciasse ou fosse expulso.

Com a remoção de Santos do Congresso, o Partido Republicano mantém uma pequena maioria de quatro assentos na Câmara, quando faltam 11 meses para as próximas eleições gerais. A previsão é de que seja realizada uma eleição especial no início do próximo ano no distrito de Santos para substituí-lo. Os democratas prometem virar para o seu lado a cadeira do terceiro distrito congressional de Nova Iorque. O presidente Joe Biden em 2020 venceu o distrito por mais de 10 pontos percentuais.