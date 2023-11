Analistas consideram fraca a cooperação São Tomé e Príncipe – China

O fracasso do programa de erradicação da malária, após a saída de Taiwan, em 2016, é um dos exemplos que revelam a redução da contribuição da República Popular da China ao Orçamento Geral do Estado são-tomense, diz o analista Liberato Moniz.

“Taiwan tinha uma visão do desenvolvimento do turismo em São Tomé e Príncipe, que passava primeiramente pela erradicação do paludismo, e estávamos quase a cumprir este objetivo, mas com a saída deles o paludismo regressou em força, porque com a China Popular este projeto não tem sido sustentável”, diz.

Outros analistas dizem que a cooperação carece de estratégia.

