Bissau: Parlamentares do MADEM-G15 boicotam celebrações da independência nacional

As celebrações de 24 de setembro, dia da independência nacional, cujos actos centrais aconteceram ontem, em Lugadjol, no sector de Madina Boé, leste do país, foram boicotadas pela bancada parlamentar do Movimento para a Alternância Democrática (MADEM G-15).

Uma fonte bem colocada do MADEM G-15 disse que, tendo “o evento assumido um caráter partidário protagonizado pelo PAIGC”, cujo líder é o presidente do Parlamento, o partido preferiu assinalar a data com a deposição de coroas de flores junto à estátua de Amílcar Cabral”, situada na avenida principal, em Bissau.

“Um grupinho de pessoas não pode apoderar-se da história de luta de libertação nacional,” disse ontem, Satu Camará, vice-Presidente do MADEM-G-15.

Mas o jurista e analista político, Luís Peti, diz que não há como descolar o PAIGC da história da Guiné-Bissau.

