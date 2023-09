Autoridades militares reabrem fronteiras do Gabão

Três dias após o golpe de estado que derrubou o presidente Ali Bongo, as autoriades militares do Gabão anunciaram a reabertura das fronteiras do país.

Os militares liderados pelo General Brice Oligui Nguema tomaram opoder na quarta-feira, colocaam Bongo em prisão domiciliária e nomearam Nguema como presidente pondo assim fim a 56 anos de poder da família Bongo.

As autoridades militares disseram ter reaberto as fonteiras por quererem “preserver o respeito pelo primado da lei, boas relações com os vizinhos e todos os estados do mundo”.

Os militares disseram ainda querer manter os seus “compromisso internacionais”, disse um porta voz do exército na televisão

Os dirigentes do golpe, sob pressao internacional e da oposição ao presidente Bongo para restarem o poder a civis, disseram já que não se irão precipitar na realização de eleições

Este foi o nono golpe de estado no continente africano em três anos