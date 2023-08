Moçambique: Estado Islâmico reivindica ataque que matou sete militares

O grupo radical Estado Islâmico reivindicou domingo 13, ter morto sete militares do exército moçambicano e ferido outros 10 no ataque contra uma posição na base de Kathupa, no distrito de Macomia na província moçambicana de Cabo Delgado, que os seus afiliados tinham perdido para as forças governamentais há um ano.

Através dos seus canais de propaganda, o grupo diz ter invadido a base de Kathupa, na zona de Macomia, na madrugada da terça-feira, 8, num intenso combate que durou cerca de três horas, forçando a fuga das forças governamentais, que tinham ocupado a base em Julho de 2022, após expulsar os cérebros da insurgência em Cabo Delgado.

“Há mortos feridos, bem como a posse de armas. Sete mortos e dez feridos”, descreve o comunicado divulgado domingo, 13, num dos seus canais de propaganda.

A VOA não conseguiu verificar de forma independente o comunicado, que circula desde o início da manhã deste domingo em vários canais de mídias e redes sociais.

O ataque

Uma fonte militar disse à VOA que uma das vítimas do ataque é o Sargento Raice, que estava na frente de Macomia para devolver o sossego à população local, que vive meses de aparente calma.

Um morador local, contou à VOA que as forças governamentais passaram com vários corpos num carro militar em direção a Pemba poucos dias após o ataque de Kathupa, sugerindo terem sido alvos do ataque insurgente.

“Na vila de Macomia o ambiente é calmo agora, após a agitação. Vimos o carro carregar corpos daqui para a cidade de Pemba” vítimas da invasão insurgente a Kathupa, disse um morador local na condição de anonimato, por recear represálias.

Um outro morador, citando um parente local, disse que “os insurgentes invadiram a base de Kathupa, mataram militares e saquearam armas. Haviam três brancos com armas automáticas (do lado dos insurgentes), foi por isso que as forças abandonaram e deixaram a base, mas depois as forças moçambicanas recuperaram a base”, mas a área continua a viver um ambiente de insegurança.

O ataque ocorreu cinco dias depois do Presidente da República, Filipe Nyusi, ter reinaugurado um estabelecimento bancário na vila sede distrital de Palma e inaugurado um troço de 70 quilómetros na estrada Roma-Negomano, no distrito de Mueda.

Refira-se que a base de Khatupa foi capturada a 14 de Julho de 2022, e que era considerada uma das principais bases do grupo e que segundo o governo, alojava os cérebros da insurgência em Cabo Delgado, depois de terem sido expulsos da base de Nbau, em 2021.

A VOA tentou obter confirmação do ataque por parte das autoridades ou um comentário mas sem qualquer sucesso até ao momento