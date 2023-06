Uganda: ataque de militantes a escola mata pelo menos 40

Segundo a polícia, pelo menos oito pessoas ficaram feridas no ataque de militantes ligados ao grupo Estado Islâmico, na escola secundária de Lhubirira, em Mpondwe, perto da fronteira com a República Democrática do Congo.

Não ficou imediatamente claro quantas das vítimas são crianças.

O exército disse que estava a perseguir militantes das Forças Democráticas Aliadas (ADF) após o ataque transfronteiriço na sexta-feira

A escola atacada fica a menos de dois quilómetros da fronteira com a República Democrática do Congo, onde o ADF está principalmente activo e tem sido acusado de matar milhares de civis desde a década de 1990.

Ataque raro

Os rebeldes fugiram em direção a Virunga, uma vasta extensão na fronteira com o Uganda e o Ruanda e um santuário mundialmente conhecido de espécies raras, incluindo gorilas de montanha.

Mas as milícias - dezenas das quais estão activas no leste da República Democrática do Congo, rico em minerais - também utilizam o parque como esconderijo.

Originalmente constituídas por rebeldes ugandeses maioritariamente muçulmanos, as ADF ganharam uma posição no leste da RD Congo na década de 1990.

Desde 2019, alguns ataques do ADF no leste da RD Congo foram reivindicados pelo grupo Estado Islâmico, que descreve os combatentes como uma ramificação local, a Província da África Central do Estado Islâmico.

Os ataques do ADF no Uganda são menos comuns e o número de vítimas do ataque de sexta-feira é o pior em muitos anos por qualquer grupo.

Este não é o primeiro ataque do ADF a uma escola no Uganda.

Em junho de 1998, 80 estudantes foram queimados até à morte nos seus dormitórios num ataque das ADF ao Instituto Técnico de Kichwamba, perto da fronteira com a República Democrática do Congo. Mais de 100 estudantes foram raptados.

Em 2021, o Uganda e a República Democrática do Congo lançaram uma ofensiva conjunta para expulsar as ADF dos seus redutos congoleses, mas as medidas adoptadas até à data não conseguiram pôr termo aos ataques do grupo.

Em Março deste mesmo ano, os Estados Unidos anunciaram uma recompensa de até 5 milhões de dólares por informações que levem à captura do líder do ADF.