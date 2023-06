Nota de condolências pela morte do jornalista Moniz Francisco

Foi com profunda dor e consternação que o Serviço em Português da VOA e seus correspondentes, particularmente em Angola, tomaram conhecimento do falecimento do colega Moniz Simão Muquebele, ocorrido na sexta-feira, por motivos de doença, no Hospital do Uige.

Moniz Francisco, como era conhecido, conseguiu com esforço e sacrifício tornar-se numa referência do jornalismo, particularmente na província do Uíge, de onde era natural.

Ela deixa viúva e cinco filhos.

A perda de Moniz Francisco deixa um vazio à família enlutada, aos amigos e aos colegas de profissão.

Neste momento de dor, o Serviço em Português da VOA e seus Correspondentes , particularmente em Angola, apresentam à família os seus mais profundos sentimentos de pesar pela perda do Moniz Francisco, que já repousa em paz.



Moniz Simão Muquebele, de 37 anos, nasceu na comuna de Macocola, município de Milunga, província do Uíge, a 12 de Agosto de 1986.

No ano de 2015 ingressou no Instituto Superior de Ciências de Educação do Uíge, mas, por motivos pessoais, viu-se forçado a cancelar os estudos no II ano do Curso de Ensino Primário.

Sempre mostrou uma grande paixão pelo jornalismo, facto que lhe motivou a profissionalizar-se na mesma área, tendo frequentado por isso várias accções de formação.

Trabalhou como correspondente no Uíge para as rádios Despertar, Eclésia e, como colaborador no Jornal de Angola, e, até a sua morte, foi correspondente da Voz da América no Uíge.