2Rs, África: Tunísia da "Primavera Árabe" à autocracia?

As autoridades tunisinas encerraram os escritórios do partido de oposição de inspiração islamista Ennahdha Segundo um alto funcionário do partido e os meios de comunicação locais, um dia após a detenção do seu líder Rached Ghannouchi, a mais recente figura da oposição a ser detida.

Ennahdha era o maior partido do parlamento tunisino antes do Presidente Kais Saied dissolver a câmara em Julho de 2021.

O encerramento dos escritórios do partido suscitou renovada preocupação por parte da Europa e da antiga potência colonial França.

Desde o início de Fevereiro, as autoridades deste país do Norte de África prenderam mais de 20 opositores políticos e personalidades.

Saied, de 65 anos, afirma que os detidos são "terroristas" envolvidos numa "conspiração contra a segurança do Estado".

A situação no país que foi um “farol” de um movimento que ficou conhecido por “Primavera Árabe” e que vive hoje dias conturbados, económica, social e politicamente e que muitos dizem ter virado uma autocracia ou uma ditadura

Vamos conversra com os nossos politólogos Raúl Braga Pires e Rui Neumann sobre a situação que se vive no país da "Revolução do Jasmin".