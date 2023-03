2Rs África: A situação no leste do Congo Democrático

A situação no leste da República em Democrática do Congo está em fluxo, com o grupo rebelde M23 a ganhar terreno, a mudar de posições, parecendo ter na mira a cidade de Goma. O M23 conta com apoio do governo tutsi do Ruanda. Mas há mais milícias q

A situação no leste da República em Democrática do Congo está em fluxo, com o grupo rebelde M23 a ganhar terreno, a mudar de posições, parecendo ter na mira a cidade de Goma. O M23 conta com apoio do governo tutsi do Ruanda. Mas há mais milícias que pululam a região no leste congolês. Milicias que são apoiadas directa ou indirectamente pelo Ruanda e Congo-Kinshasa (uma delas da etnia Hutu). Os residentes da área querem que as forças congolesas os defendam.

Será que estamos perante uma situação em que o conflicto ruandês se está a reproduzir no leste?

Uma conversa com os nossos politólos Raúl Braga Pires e Rui Neumann.