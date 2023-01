Brazil: invasão de símbolos do poder

Os apoiantes do ex-presidente da extrema-direita brasileira Jair Bolsonaro empurraram através de barricadas policiais e invadiram o edifício do Congresso nacional neste domingo, 8, num protesto dramático contra a tomada de posse do Presidente Luis Inácio Lula da Silva na semana passada.

As filmagens dos meios de comunicação social também mostraram os amotinados a invadir o palácio presidencial do Planalto e o Supremo Tribunal do Brasil no que se estava a desenrolar rapidamente como um grave episódio de agitação política.

A área em torno do edifício do parlamento em Brasília tinha sido isolada pelas autoridades. Mas centenas de apoiantes bolsonaristas que se recusam a aceitar a vitória eleitoral de Lula, partiram,subiram rampas e reuniram-se num telhado do edifício modernista, testemunhado por um fotógrafo da AFP.

Em imagens surpreendentes divugadas nos meios de comunicação social - e reminiscentes da invasão do edifício do Capitólio dos EUA a 6 de Janeiro de 2021 por apoiantes do então presidente Donald Trump, um aliado bolsonarista - uma maré de pessoas invadiu o Congresso nacional, muitas agitando bandeiras brasileiras.

O edifício é onde o Senado e a Câmara dos Deputados do Brasil conduzem os seus assuntos legislativo

Manifestantes apareceram no telhado do icónico edifício, mas também em muitos dos seus relvados adjacentes e espaços abertos, incluindo o do vizinho palácio do Planalto.

As forças de segurança utilizaram gás lacrimogéneo num esforço aparentemente falhado para repelir os manifestantes.

Bolsonaro, que foi derrotado por Lula na segunda volta das eleições presidenciais de 30 de Outubro, deixou o Brasil no final do ano e viajou para a Flórida, o estado norte-americano onde Trump agora reside.