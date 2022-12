Filhas de Pelé negam que ex-jogador esteja em cuidados paliativos

Washington - Em uma entrevista ao programa Fantástico, da Rede Globo, no domingo, 4 de dezembro, duas filhas e um neto do ex-jogador de futebol brasileiro Pelé afirmaram que a lenda do futebol não está em cuidados paliativos e continua em tratamento contra o cancro.

Flávia Arantes, Kelly Nascimento e Arthur, filho de Flávia, disseram que Pelé não está em risco neste momento. “Ele não está na UTI, ele está em um quarto (de hospital) normal. Ele não está em risco, ele está em tratamento”, afirmou Flávia ao Fantástico.

Edson Arantes do Nascimento - nome verdadeiro de Pelé - está internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo desde terça-feira, dia 29 de novembro, tratando uma infecção respiratoria.

A filha Kelly explicou que Pelé teve Covid recentemente e apresentou, como efeito prolongado, uma infecção no pulmão devido à sua baixa imunidade por causa do tratamento quimioterápico. “Ele está doente, ele está velhinho, mas, no momento, ele está lá por causa de uma infecção no pulmão. E quando ele melhorar, vai para casa de novo. Ele não está dizendo adeus no hospital neste momento”, disse Kelly.

As filhas também explicaram que os médicos estão reavaliando o protocolo de quimioterapia para o cancro de cólon de Pelé, um processo comum para buscar o tratamento mais eficaz para pacientes que ainda não apresentam cura ou remissão da doença. O ex-jogador foi diagnosticado com a doença em setembro de 2021. “De tempos em tempos, eles vão ajustando a medicação para ver a melhor. Não teve a remissão total do câncer do cólon”, disse Flávia. “É muito injusto falarem que ele está em fase terminal, cuidado paliativo, não é isso. Acreditem na gente”

Elas também disseram que a família tem estado cansada com as diversas notícias falsas que circularam sobre a morte de Pelé. “Eu e a Kelly, a gente está cansada de receber ‘meus pêsames’”, afirmou Flávia.

As filhas e o neto afirmaram ainda que Pelé fica emocionado com todas as homenagens e mensagens de apoio para ele. Elas também falaram do orgulho que sentem da história do pai no futebol, o único jogador do mundo a conquistar três Mundiais. “Os meninos do Senegal vieram para mim, meninos assim, não tinham nem 20 anos, e falaram ‘Eu jogo futebol por causa do seu pai’. Ele ainda hoje representar isso para as pessoas, nossa, é uma honra”, disse Kelly.

“Toda a história de uma raça, do futebol, ele apresentou o futebol para o mundo, então é lindo demais todo esse amor e esse carinho por ele”, disse Flávia emocionada.