2Rs, África: soluçōes regionais para alargamento de insurgência do Sahel

O Presidente do Gana, Nana Akufo-Addo, advertiu que uma insurreição islamista desenfreada no Sahel, na África Ocidental, ameaça “engolir” toda a região.

Os líderes da África Ocidental e ministros europeus reuniram em Acra, capital do Gana, para discutir soluções regionais para a insurreição que se está a propagar à medida que as tropas estrangeiras se retiram do Mali, onde os militantes islamitas se apoderaram de vastas extensões de território.

França, Dinamarca e Costa do Marfim estão entre os países que puseram fim à cooperação militar com o Mali este ano, devido à cooperação da junta no poder com mercenários russos.

Há preocupações de que a retirada militar do Mali crie um vazio de segurança numa área onde grupos ligados à Al-Qaeda e ao Estado islâmico já se ramificaram para os países vizinhos do Mali e mudaram-se para estados costeiros a sul do Sahel.

Nos últimos anos, estados costeiros como o Benim e o Togo são palco crescente de ataques suscitando discussões sobre a ajuda ocidental para travar a propagação da insurreição para sul.

Este o tema de mais um episódio da rubrica '2Rs, África" com Rui Neumann e Raúl Braga Pires