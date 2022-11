2Rs, África Ocidental: RDC, Rwanda e o M23

Apesar da mediação em curso e de reunião marcada para Nairobi, resolver o conflicto que opōe a República Democrática do Congo e o Ruanda devido ao grupo M23 pode não ser fácil. Neste momento colocam-se grandes esperanças em que haja progresso no terceiro diálogo de paz intercongolês previsto para ter lugar na capital queniana, Nairobi, de 4 a 13 de Novembro. A tentativa de resolver o conflicto tem envolvido também Angola.

Numa cimeira em Julho deste ano, em Angola, o Presidente do Ruanda Paul Kagame e o Presidente da RDC Felix Tshisekedi concordaram em desanuviar as tensões, normalizando as relações e construindo a confiança mútua. Mas ataques do M23 no leste do Congo e avanços no terreno, e as manifestaçōes algo violentas contra a missão da ONU na RDC são sinais de que resolver o diferendo não é tarefa fácil. Aliás o relacionamento difícil que agora existe entre os dois vizinhos não é de agora. Há um passado difícil. Este o tema da rubrica 2Rs, África com os politólogos Raúl Braga Pires e Rui Neumann