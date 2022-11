Navio da marinha de guerra dos EUA em Luanda

Encontra-se em Luanda desde esta quarta-feira,2, o navio de Guerra da marinha americana USS Hershel “Woody” Williams para “continuar a construir as relações com altos dirigentes do governo e militares Angolanos enquanto a tripulação participará em acções de serviço comunitário ao lado de marinheiros da Marinha Angolana”, lê-se num comunicado da Embaixada dos Estados Unidos em Angola.

O Hershel “Woody” Williams trabalhou com a marinha angolana no “exercício marítimo Grand African NEMO” após o que atracou ao porto de Luanda. O Cap. Michael E. Concannon, comandante do navio afirmou: “A minha tripulação está ansiosa pela oportunidade de desembarcar e aprender sobre a cultura Angolana enquanto aprecia a gastronomia, as paisagens e os sons de Luanda”.

A última vez que o navio esteve em Luanda foi em Setembro de 2021. “Angola é um importante parceiro dos Estados Unidos na promoção da paz e segurança em África. Os EUA trabalham em estreita colaboração com Angola na segurança marítima e na consciencialização do domínio marítimo,” lê-se também no comunicado.

Em Março deste ano, Angola participou no exercício marítimo Obangame Express, juntamente com com várias naçōes africanas, patrocinado pelo Comando Africano dos EUA. “Esses exercícios fortalecem as parcerias e permitem que os países trabalhem mais de perto em desafios marítimos transnacionais compartilhados” acrescenta ainda o comunicado.