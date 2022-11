2Rs, África Ocidental: o poder da desinformação em África

"A Rússia tem sido o principal promotor de campanhas de desinformação em África, com pelo menos 16 operações conhecidas no continente. Baseando-se num legado que remonta a Joseph Stalin (que inventou o termo dezinformatsyia), as tácticas de desinformação em África são adaptadas da estratégia militar russa de "guerra ambígua". Esta estratégia amplifica as queixas e explora as divisões dentro de uma sociedade visada, promovendo a fragmentação e a inacção - tudo isto ao mesmo tempo que proporciona aos perpetradores uma negação plausível. O objectivo é muitas vezes menos convencer como confundir cidadãos - criando falsas equivalências entre actores políticos democráticos e não democráticos, precipitando a desilusão e a apatia", assim se pode ler numa publicação do Centro Africano de Estudos Estratégicos no seu estudo “Mapeamento da Desinformação em África.”

Em mais uma rubrica da serie 2RS, Africa Ocidental, os nossos politologos Rui Neumann e Raúl Braga Pires falam deste tópico..desinformacao usada pela Russia em Africa, mas não só. Até os governos recorrem à desinformação contra opositores políticos.