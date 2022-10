Brasil vota na segunda volta das presidenciais

As escolhas são o ex-presidente Lula da Silva, e o actual presidente Jair Bolsonaro

Os eleitores no Brasil votam este domingo na segunda volta presidencial entre o actual presidente de direita Jair Bolsonaro e o ex-presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva.

A primeira volta das eleições num campo de 11 candidatos no início deste mês foi mais próxima do que o esperado, com da Silva a ganhar 48% dos votos e Bolsonaro não muito atrás com 43%.

Especula-se que Bolsonaro poderá não aceitar os resultados da votação de domingo, se não ganhar. Ele afirma que as máquinas de votação electrónica do país estão avariadas, uma afirmação que não foi substanciada.

Durante a sua governação Bolsonaro troçou do coronavírus e da pandemia, mesmo depois de ter contraído a doença. Vastas porções da floresta tropical amazónica também foram destruídas durante o seu mandato.

Se Lula da Silva vencer, seria uma vitória impressionante para o antigo líder do país, que foi preso em 2018 sob a acusação de suborno. Ele cumpriu 19 meses antes de o Supremo Tribunal anular a condenação no ano passado.

É amplamente creditado como sendo responsável por retirar milhões de brasileiros da pobreza durante a sua presidência.

As urnas abriram às 8:00 horas locais (1100GMT) e fecham às 17:00 horas locais (2000GMT). O resultado da votação deve ser conhecido algumas horas após o encerramento das urnas.