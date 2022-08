Delegaçao do Congresso dos EUA na Praia

Os Estados Unidos da América têm todo o interesse no reforço da cooperação com Cabo Verde, país que constitui bom exemplo democratico e de governação em África .

Estas são declarações do Senador Chris Coons, que chefia uma delegação composta por seis congressistas norte- americanos que visitou o arquipélago esta segunda-feira, 15.

A delegação foi recebida pelo Presidente da República, Ministro dos Negócios Estrangeiros, visitou alguns projectos financiados no âmbito do MCC e estruturas como o Centro de Formação em Energias Renováveis -CERMI.

Esta visita acontece pouco tempo depois da presença da embaixadora dos Estados Unidos da ONU, Linda Thomas-Greenfield disse que Washington continuará a apoiar o arquipélago e outros países africanos na na luta contra a insegurança alimentar provocada pela pandemia da Covid-19 e, principalmente, pela guerra na Ucrânia.

Em declarações à VOA, Cris Coons reafirmou o apoio do seu país, tendo igualmente se mostrado bastante impressionado com a forma como funcionam as estruturas do arquipélago.

"Cabo Verde é um país amigo e com relações históricas e parcerias com os Estados Unidos … por isso a Embaixadora Linda esteve cá e agora nós viemos com uma delegação de senadores e congressistas para manifestar interesse no reforço da cooperação na área de segurança e também ver projectos financiados pelo E.U.A", adiantou.

Sobre as visitas em curto espaço de tempo de importantes figuras do estado norte amreico, o embaixador Luís Fonseca considera que se trata do interesse na cooperação com o arquipélago.

O diplomata na reforma disse não ter dúvidas da capacidade da América do Norte em apoiar Cabo Verde em vários domínios, mas realça que nessas coisas de cooperação sempre há contrapartidas.

“Em política externa cada estado defende os seus interesses, não há almoços grátis é nesta perspetiva temos que ver as movimentações e promessas feitas”, disse Fonseca.

Depois da Praia, a delegação de congressistas norte-americanos liderada pelo Senador Cris Coons, visitará Moçambique , Quénia , Ruanda e Tunísia.