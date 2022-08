Partidos angolanos criticam a intolerância política na campanha eleitoral

Partidos políticos concorrentes criticam às eleiçōes de 24 de Agosto o silêncio da polícia nacional devido a onda de intolerância política durante a campanha

eleitoral.

A campanha eleitoral em Angola já começou há mais de quinze dias e o

processo encaminha-se para sua fase derradeira até a data marcada

para ida às urnas.



A Procuradoria-Geral da República, (PGR),segundo fonte oficial, diz

estar a monitorar o país e tem registado crimes eleitorais,

nomeadamente "furto de bandeiras e queima de material de propaganda"

de partidos opostos, que têm supostamente merecido resposta dos

órgãos judiciais.



Na campanha eleitoral, que teve início em 24 de julho e que se estende

até 22 de Agosto, algumas formações políticas queixam-se de alegados

actos de intolerância política, sobretudo a disputa de militantes de

partidos opostos na colocação de bandeiras em determinados locais.



A semelhança das eleições já realizadas no país, os órgãos públicos de

comunicação social , são novamente apontados como estando a contribuir

para um ambiente de desconfiança entre os eleitores e a realizar uma

cobertura parcial, cujo objectivo é favorecer supostamente o partido

liderado por João Lourenço.



Muitos analistas deploram o silêncio da Comissão Nacional Eleitoral,

que em nenhum momento se pronunciou sobre o comportamento dos órgãos

públicos de comunicação social, direcionando mais o seu discurso

contra os candidatos dos partidos na oposição.



Esta semana a Comissão Nacional Eleitoral procedeu à entrega das

credenciais para os delegados de lista das formações políticas

concorrentes.



Para o secretário geral do Partido de Renovação Social (PRS) que tem na

região leste do pais a sua praça eleitoral tradicional a campanha

decorre com alguma expectativa.



Rui Malopa não deixa de manifestar, ainda assim, preocupações

relacionadas com os casos de intolerância política, um pouco por todo

o país, que afecta o desempenho esperado dos partidos concorrentes.

Para falar sobre o assunto, ouvimos o secretário geral do

PRS, Rui Malopa, o diretor da campanha do P-NJANGO e o analista

político, Agostinho Sikato.

Acompanhe a reportagem: