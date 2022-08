Dom Matteo Zuppi: A paz deve ser defendida todos os dias

O Cardeal Arcebispo de Bolonha esteve esta sexta-feira na Sé Catedral de Maputo. Dom Matteo Zuppi, que também é Presidente da Conferência Episcopal da Itália, foi mediador das conversações que culminaram com a assinatura do Acordo Geral de Paz para Moçambique, em Roma, em 1992.

Zuppi falou das negociações de Roma e salientou que, se foi possível chegar-se a um entendimento, na capital italiana, foi simplesmente porque as partes beligerantes tinham interesse genuíno em acabar com a guerra civil. E esse desejo, sublinhou o religioso, deve manter-se sempre presente. A paz deve ser defendida todos os dias.

Dom Matteo Zuppi aconselha que nunca se deixe os problemas sem solução. Zuppi acredita que Moçambique, quando ocupar o assento de membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, no próximo ano, terá sucesso. Ele entende que Moçambique é um bom exemplo de que a paz é possível e que o dialogo é a única via para acabar com a violência armada e que, por isso, poderá ajudar outros países que estejam a ser assolados por conflitos.

O Cardeal Arcebispo de Bolonha falou também de Cabo Delgado, província do norte de Moçambique assolado desde 2017 por ataques terroristas. A Voz da América questionou se era possível resolver o problema de Cabo Delgado pela via do diálogo. Zuppi respondeu nestes termos.

No evento na Sé Catedral de Maputo estiveram presentes várias personalidades, entre as quais Raul Domingos, que em Roma liderou a equipa negocial da Renamo, e Teodato Hunguana, um dos integrantes da equipa negocial do governo de Moçambique. (x)