Biden está com COVID

O Presidente Joe Biden deu positivo no teste Covid-19 nesta quinta-feira. Os seus médicos dizem que o líder de 79 anos estava a sentir um ligeiro cansaço e que se isolaria na Casa Branca enquanto desempenhava plenamente as suas funções.

Biden tinha viajado para a Pensilvânia durante o dia, na última de uma série de viagens pelo país, procurando reavivar a popularidade em declínio do Partido Democrático antes das eleições intercalares.

"Está totalmente vacinado e e tem os dois reforços e apresenta sintomas muito ligeiros", disse a Casa Branca numa declaração, acrescentando que Biden tinha começado a tomar a pílula Pfizer Paxlovid, um antiviral utilizado para minimizar a gravidade da Covid-19.

O médico de Biden, Kevin O'Connor, disse numa nota oficial ao secretário de imprensa da Casa Branca que o presidente sofria de fadiga, corrimento nasal e tosse seca, a começar na quarta-feira à noite.

O'Connor acrescentou que Biden tinha dado positivo num teste rápido de antigénio na manhã de quinta-feira, antes do resultado ser confirmado por um teste PCR (reacção de polimerase em cadeia).

"Falei com ele há apenas alguns minutos. Ele está bem, sente-se bem", disse a Primeira Dama Jill Biden, que deu negativo no teste, a repórteres numa visita a uma escola no Michigan.

Joe Biden está de boa saúde geral, mas a sua idade avançada aumenta a preocupação com o impacto de Covid.

Politicamente ele está numa frase dura da sua presidência, enfrentando eleições intercalares de Novembro que se prevê serem difíceis, bem como o declínio das taxas de aprovação pessoal.

Os seus índices de aprovação atingiram um novo mínimo, com apenas 31 por cento dos americanos satisfeitos com a forma como dirige o país, de acordo com as últimas sondagens.

Agenda alterada

Biden tinha planeado passar mais tempo no terreno nos Estados Unidos nas próximas semanas, após um período intense de viagens ao estrangeiro, incluindo uma cimeira da NATO em Espanha e uma controversa viagem à Arábia Saudita.

Espera-se agora que ele fique na Casa Branca durante vários dias.

O CDC, a principal agência de saúde do governo dos EUA, diz que os adultos mais velhos são mais susceptíveis de ficarem gravemente doentes de Covid-19, com o risco a aumentar com a idade.

Ao assumir o cargo, Biden fez questão de respeitar os rigorosos protocolos de Covid, realizando reuniões socialmente distantes ou reuniões de Zoom, e usando uma máscara para eventos públicos - em nítido contraste com o seu antecessor Donald Trump.

Enquanto outros membros da família do Biden e um número significativo dos seus conselheiros próximos contraíram o vírus, o presidente tinha permanecido livre de Covid até quinta-feira.

A Casa Branca disse que Biden tinha feito o último teste negativo na terça-feira, e comprometeu-se a fornecer uma actualização diária sobre a saúde do presidente "numa abundância de transparência".

As duas pessoas seguintes na linha da sucessão presidencial -- a Vice-Presidente Kamala Harris e a Presidente da Câmara, Nancy Pelosi – testaram anteriormente positivo para Covid.