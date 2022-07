Ossufo Momade reafirma: “é expectactiva dos moçambicanos” a Renamo governar

O presidente da Renamo, Ossufo Momade, disse esperar que no futuro o seu partido possa governar Moçambique, "porque essa é a expectativa dos moçambicanos".

Momade falava, nesta terça-feira, no Aeroporto Internacional de Maputo, onde foi recebido por dezenas de apoiantes da Renamo, no regresso à capital moçambicana, após uma deslocação a Luanda, onde participou na reunião do Comité da Internacional Democrática do Centro.

Ele disse que apesar "das fraudes eleitorais, um dia, a Renamo vai liderar a governação em Moçambique, provavelmente, após as eleições legislativas e presidenciais de 2024".

Ossufo Momade realçou que a vitória passa por concertar posições com partidos amigos, afirmando ter sido esse um dos objectivos da sua deslocação à capital angolana.

Robustez

Entretanto, o jovem professor primário, Mário Manjate, diz que não se pode considerar irrealista Ossufo Momade acreditar que um dia a Renamo possa chegar ao poder, afirmando que, "se calhar, não seria mau de todo".

Entretanto, o analista Calton Cadeado diz que em eleições democráticas a Renamo pode sair vitoriosa, mas o partido precisa de robustecer as suas instituições.

Sublinhou que o partido não pode desaparecer do xadrez político moçambicano, acrescentando que, "eu não gostaria que numa democracia que está a ser construída não tivéssemos um partido da oposição com a robustez que se quer da Renamo".

Momade manteve ainda na capital angolana encontros separados com o líder da UNITA, com o Presidente da Internacional Democrática do Centro e com a Secretária-Geral do Movimento para a Democracia de Cabo Verde.