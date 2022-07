Moçambique: Mulheres queixam-se de exclusão nos órgãos de tomada de decisão

Moçambique vai iniciar um novo ciclo eleitoral e as mulheres já se queixam da contínua exclusão dos órgãos de tomada de decisão, e exigem paridade na Assembleia da República e noutros órgãos do poder legislativo, porque, dizem "o nosso papel é determinante na promoção da imagem dos partidos e candidatos".

A União Africana estabeleceu uma política de quotas para que as mulheres possam ascender ao poder de decisão, que, segundo algumas, em Moçambique não tem sido respeitada.

Moçambique está agora na nona legislatura com 42.3 por cento de presença de mulheres, uma subida relativamente à anterior legislatura, que tinha 37 por cento de mulheres.

Mas para Lourena Mazive, do Instituto para a Democracia Multipartidária, "isso não é suficiente; é preciso fazer mais, porque nós estamos a advogar para que tenhamos o mesmo cenário que temos ao nível do Governo, que é 50/50".

"Este é o nível óptimo no âmbito dos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável, em que as mulheres nos órgãos de governação, tanto eleitos, como de nomeação, estão representadas de forma equitativa 50/50 em relação ao homem", realçou Mazive.

Activistas dizem que nas listas de candidatos a deputados de partidos politicos, a mulher figura em posição muito abaixo, o que inviabiliza a sua eleição.

Promotoras

"Isto apesar de as mulheres serem as dinamizadoras das campanhas eleitorais e promotoras da imagem dos partidos políticos e seus candidatos", lamentou Augusta Almeida, do Observatório Eleitoral.

Para Amélia Lucas, funcionária bancária, em Moçambique ainda há muitas barreiras para as mulheres ascenderem ao poder, apesar do seu papel determinante na mobilização do eleitorado.

"Há muito machismo por cá", vincou Lucas.

O novo ciclo eleitoral em Moçambique começa em 2023, com a realização de eleições autárquicas, e termina em 2024, com as legislativas e presidenciais. Está também prevista a realização de eleições para as assembleias distritais.