Quase um ano após a sua criação, uma comissão do Congresso dos E.U.A. que investiga o ataque de 6 de Janeiro de 2021 contra o Capitólio dos E.U.A. realizou a sua primeira audiência pública na quinta-feira à noite.

A audiência televisiva, a primeira de uma série agendada para o resto do mês e para mais tarde durante o Verão, segue-se a uma ampla investigação sobre o ataque dos apoiantes do antigo Presidente Donald Trump.

Os membros da comissão prometeram partilhar novas informações sobre o ataque sem precedentes com o público e prever as audições futuras.

Testemunhas irão depôr perante o comité sobre o planeamento da insurreição, o papel de Trump na promoção do caos, como ele tentou impedir os resultados eleitorais para reclamar outro mandato de quatro anos, e o que estava a fazer na Casa Branca durante o tumulto que foi transmitido pela televisão em todo o mundo.

Foi um momento seminal na América, um ataque à sede da democracia americana. Nas palavras do representante democrata Bennie Thompson, que preside à comissão de inquérito o assalto ao Capitólio foi "o culminar de uma tentativa de golpe."

O Capitólio é frequentemente visto em todo o mundo como o símbolo de uma forma de governo representativo livremente eleito e o lugar onde o poder da presidência é passado pacificamente de um presidente para outro. No primeiro de pelo menos seis dias de audições este mês, algumas das quais televisionadas em horário nobre, espera-se que as testemunhas digam à comissão seleccionada da Câmara dos EUA que investiga o ataque de 6 de Janeiro como os acólitos Trump apoiaram a insurreição numa tentativa fútil de o manter no poder.

O comité está a planear uma combinação de testemunhos ao vivo de membros-chave da administração Trump; entrevistas gravadas em vídeo com outros, incluindo a filha de Trump, Ivanka, e o seu marido, Jared Kushner - ambos consultores da Casa Branca - e um vídeo previamente não revelado das horas de caos dentro do edifício do Capitólio.

Na primeira noite, a comissão diz que planeia ouvir o testemunho de duas testemunhas: O cineasta britânico Nick Quested, que gravou membros da extrema-direita Proud Boys enquanto eles invadiam o Capitólio, e Caroline Edwards, uma agente da Polícia do Capitólio dos EUA, que ficou gravemente ferida quando os desordeiros passaram pela polícia. Edwards sofreu um traumatismo craniano a combater os desordeiros.

O desfile das testemunhas

Os investigadores da comissão já entrevistaram mais de 1.000 testemunhas ligadas ao motim e ao esforço de Trump para melhorar os resultados das eleições. Entre elas está Cassidy Hutchinson, um dos principais assistentes do antigo chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, que reconstruiu detalhes das reuniões e discussões da Casa Branca para a comissão. Mas outras possíveis testemunhas, incluindo Meadows, outros ajudantes-chave do Trump e cinco congressistas republicanos com ligações ao Trump, recusaram-se todos a testemunhar.

Meadows forneceu inicialmente aos investigadores da Câmara registos volumosos antes de se recusar a testemunhar. Dois antigos conselheiros Trump, Peter Navarro e Steve Bannon, foram acusados de desprezo pelo Congresso por se recusarem a testemunhar perante a comissão, mas o Departamento de Justiça decidiu não apresentar acusações de desrespeito contra Meadows e outro antigo assistente de Trump, Dan Scavino, que também se recusou a testemunhar.

Até hoje, Trump afirma ter sido enganado na reeleição por conta de votos fraudulentos em vários estados estreitamente contestados, embora recontagem após a recontagem tenha mostrado irregularidades mínimas - não o suficiente para alterar o resultado nacional.

Trump perdeu cinco dúzias de processos judiciais que contestavam a votação. Ridicularizou a investigação do Congresso.

Espera-se que a comissão de nove membros - sete democratas e dois republicanos que se viraram contra o antigo presidente - chame testemunhas para descrever os esforços de Trump para persuadir o então Presidente Mike Pence a inverter os resultados nacionais, o que teria atirado o resultado das eleições para o caos legal. Mas Pence recusou as pressōes de Trump, dizendo que o seu papel como presidente para a certificação dos votos de todos os 50 estados era meramente administrativo e que não tinha poder para subverter a contagem oficial. Como se verificou, os resultados não oficiais antes da certificação oficial provaram ser os mesmos de quando as contagens estatais foram contadas nas primeiras horas do dia 7 de Janeiro de 2021: uma vitória de 306-232 Biden no Colégio Eleitoral.

Os presidentes dos EUA são escolhidos pelo Colégio Eleitoral, um sistema de contagem dos votos eleitorais dos estados com base no resultado do voto popular em cada estado. O número de votos eleitorais baseia-se na população de um estado e no seu número total de senadores e representantes no Congresso.

Um sistema democrático que se pode desmoronar

No início das audições, um dos republicanos do comité, a Representante Liz Cheney, disse à CBS News no domingo: "As pessoas devem prestar atenção. As pessoas devem estar atentas, e devem compreender a facilidade com que o nosso sistema democrático pode desfazer-se se nós não o defendermos".

Mesmo antes da certificação oficial da sua perda eleitoral, Trump encenou um comício perto da Casa Branca, dizendo a milhares de apoiantes que se dirijam ao Capitólio para "parar o roubo" e "lutar como o diabo" para bloquear a certificação da vitória de Biden. Cerca de 2.000 dos seus apoiantes invadiram o Capitólio dos Estados Unidos, esmagando janelas e portas, saqueando escritórios e confrontando-se com a polícia, ferindo 140 deles. Cinco pessoas morreram nesse dia ou no rescaldo imediato. Um manifestante foi morto a tiro por um agente da Polícia do Capitólio durante o motim.

Até este momento, pelo menos 861 pessoas foram acusadas de delitos cometidos no Capitólio. Muitos enfrentaram acusações de transgressão menores, enquanto outros foram acusados de agressão à polícia, danificação de partes do Capitólio e saqueio de escritórios do Congresso. Pelo menos 306 dos detidos declararam-se culpados, tendo muitos sido condenados a algumas semanas de prisão. Alguns que foram acusados de agressão foram condenados a mais de quatro anos de prisão. O resto dos casos permanecem por resolver com os investigadores a reverem inúmeras imagens de vídeo do caos para identificar os desordeiros.

Trump diz que apoia os acusados no ataque ao Capitólio e disse que se concorrer à presidência em 2024 e ganhar, "trataremos essas pessoas de 6 de Janeiro de forma justa". E se for necessário perdão, dar-lhes-emos perdões, porque estão a ser tratados de forma tão injusta".