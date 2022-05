Transportadores param actividade na Beira para exigir revisão das tarifas

Os motoristas de transporte semicolectivo na cidade moçambicana da Beira deixaram os carros no terminal em protesto a favor do aumento das tarifas depois do aumento dos combustíveis.



O Governo tem recusado rever a tarifas, mesmo depois de, como a VOA noticiou no início do mês, a Associação dos Transportadores da Beira propôs o aumento dos actuais 10 meticais para 15 meticais (25 cêntimos do dólar”.



O Conselho Municipal da Beira recusou a proposta, depois da actualização feita a 23 de Maio.



Os transportadores prometem leantar a paralisação apenas após as autoridades aceitarem negociar uma actualização das tarifas.