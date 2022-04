2Rs, África: Macron, o segundo mandato, mudanças na política africana?

Emmanuel Macron ganhou este ultimo domingo um segundo mandato para presidente da França batendo a candidata da extrema-direita Marine Le Pen.

Muitos votaram em Macron contra Le Pen. Do que Macron tem consciência. Dentro de poucas semanas, a 12 e a 19 de Junho, Macron e o seu Partido vão ser postos à prova com as eleiçōes legislativas. Será que consegue apoio legislativo suficiente para aprovar sem problema a sua agenda legislativa, entre o que estão algumas iniciativas ligadas a Àfrica.?

Com os nossos politólogos Rui Neumann e Raúl Braga Pires vamos falar sobre o que poderá ou não mudar na política do segundo mandato presidencial Macron para com África.