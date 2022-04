FMI, Banco Mundial, PAM e OMC apelam a acção coordenada em matéria de segurança alimentar

WASHINGTON - O Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o Programa Alimentar Mundial da ONU e a Organização Mundial do Comércio (OMC) apelaram quarta-feira a uma acção urgente e coordenada em matéria de segurança alimentar, e apelaram aos países para evitarem a proibição das exportações de alimentos ou fertilizantes.

Numa declaração conjunta, os líderes das quatro instituições advertiram que a guerra na Ucrânia estava a aumentar as pressões existentes da crise da COVID-19, as alterações climáticas e o aumento da fragilidade e do conflito, ameaçando milhões de pessoas em todo o mundo.

Os preços acentuadamente mais elevados dos produtos de base e a escassez de oferta estavam a alimentar a pressão sobre as famílias, afirmaram. A ameaça é maior para os países mais pobres, mas a vulnerabilidade estava também a aumentar rapidamente nos países de rendimento médio, que acolhem a maioria dos pobres do mundo.

As crises agravantes poderiam alimentar tensões sociais em muitos dos países afectados, especialmente os que já são frágeis ou afectados por conflitos, advertiram.

Kristalina Georgieva, Directora Executiva do FMI, David Malpass, David Beasley, Presidente do Banco Mundial, e Ngozi Okonjo-Iweala, Director-Geral da OMC, emitiram a sua declaração conjunta antes das Reuniões da Primavera da próxima semana do FMI e do Banco Mundial.

Disseram que o aumento dos preços dos alimentos foi agravado por um aumento dramático do custo do gás natural, um ingrediente-chave do fertilizante azotado, que poderia ameaçar a produção alimentar em muitos países. “incluindo grandes produtores e exportadores, que dependem fortemente das importações de fertilizantes", disseram.

A Secretária do Tesouro dos EUA Janet Yellen expressou também sérias preocupações sobre a crise de segurança alimentar durante um discurso no think tank do Atlantic Council, observando que mais de 275 milhões de pessoas em todo o mundo enfrentavam uma grave insegurança alimentar.

Um porta-voz do Tesouro disse que a reunião incluiria ministros das principais economias do G7 e G20, funcionários do FMI, Banco Mundial e Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), bem como peritos técnicos líderes em segurança alimentar e agricultura..

Yellen disse que iria reunir-se com outros líderes na próxima semana para discutir possíveis soluções, e sublinhou a necessidade de investimentos a mais longo prazo para enfrentar as vulnerabilidades dos sistemas alimentares.

Na sua declaração conjunta, os quatro líderes apelaram à comunidade internacional para que forneça alimentos de emergência aos países vulneráveis, impulsione a produção agrícola, e mantenha os fluxos comerciais abertos.

Pela sua parte, disseram que intensificariam as suas respectivas políticas e apoio financeiro para ajudar os países vulneráveis e as famílias e mitigar as pressões sobre a balança de pagamentos.

Exortaram a comunidade internacional a fornecer subsídios e outros financiamentos para o fornecimento imediato de alimentos para ajudar os pobres, e os pequenos agricultores que enfrentam preços mais elevados dos factores de produção.

Era importante manter o comércio aberto e evitar medidas restritivas tais como proibições de exportação de alimentos ou fertilizantes, afirmaram, sublinhando a necessidade de evitar quaisquer restrições às compras de alimentos humanitários por parte do Programa Alimentar Mundial.

(Reuters)