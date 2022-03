Brasil: Indícios de corrupção no Ministério da Educação

Pastores evangélicos, amigos de Bolsonaro, estariam conseguindo recursos públicos para investir em cidades indicadas por eles, segundo audio libertado no Brasil que parece mostrar que Ministério da Educação prioriza libertação de recursos para essas cidades

Audios divulgados nesta terça-feira aqui no Brasil mostram indícios de corrupção no Ministério da Educação do governo Bolsonaro. Em uma conversa informal, o ministro Milton Ribeiro, que é ligado a Igreja Presbiteriana, disse que prioriza a liberação de verbas para prefeituras de cidades que foram pedidos por pastores evangélicos.

Segundo o ministro Milton Ribeiro, ouvido nos audios, esse pedido foi feito pelo próprio presidente Jair Bolsonaro.

“Foi um pedido especial que o presidente da República fez pra mim sobre a questão do Gilmar”, diz o ministro. “A minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e, em segundo, atender os que são amigos do pastor Gilmar”, complementa.

Os pastores Gilmar Santos e Arilton Moureira, citados no áudio, atuam na Igreja Assembleia de Deus e têm ligação com Bolsonaro desde o começo do governo do presidente. Em janeiro de 2021, a dupla começou a negociar com prefeituras recursos federais para obras em creches, escolas e compras de equipamentos. Eles não são funcionários do Ministério e não poderiam atuar em nome do governo.

Todo esse dinheiro é público. E pela lei brasileira não pode haver priorização de cidades. Os investimentos precisam ser requeridos ao ministério com igualdade.

No áudio, o ministro Milton Ribeiro chega a dizer que a liberação só ocorre depois de uma contrapartida financeira. Ele não dá detalhes de valores ou de como esse apoio acontece.

A Voz da América tentou contacto com o Ministério da Educação, com a igreja Assembleia de Deus e com a assessoria da presidência da República. Até agora, nenhuma das partes se manifestou sobre a denúncia.