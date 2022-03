União Africana insta Putin a pôr fim ao conflito

Dacar (Senegal) - A invasão russa da Ucrânia tem evocado respostas mistas por parte de líderes africanos individuais, mas a União está a exortar Putin a procurar um cessar-fogo.

O Presidente senegalês e presidente da União Africana Macky Sall pediu ao Presidente russo Vladimir Putin que procurasse um cessar-fogo duradouro na Ucrânia. A conversa de Sall com Putin chega apenas uma semana depois de o Senegal se ter abstido de uma votação da ONU para condenar a invasão russa. As nações africanas têm interesse em ver o fim da guerra, mas também em não perturbar Putin.

O pedido de Sall como presidente da União Africana na quarta-feira foi um contraste com as suas acções como presidente senegalês uma semana antes, quando o Senegal se juntou a 16 outros países africanos na abstenção de uma votação da ONU para condenar a invasão russa.

O Senegal é considerado um farol da democracia na África Ocidental, pelo que a mudança foi uma surpresa para muitos.

“O não-alinhamento] tem sido a postura padrão para muitos países africanos ao longo dos anos, onde preferem não se envolver ou não se meter entre grandes rivalidades de poder", disse Joseph Siegle, director de investigação do Centro Africano de Estudos Estratégicos. "E assim, não é um voto de apoio à Rússia, mas um voto para tentar manter a neutralidade.”

A Rússia tem uma pletora de transacções comerciais em todo o continente africano. O Senegal, por exemplo, assinou um acordo de 300 milhões de dólares com a companhia petrolífera russa Lukoil no ano passado. A empresa também tem operações nos Camarões, Egipto, Gana e Nigéria. As empresas mineiras russas também estão activas em toda a África, desde a extracção de diamantes em Angola até ao alumínio na Guiné e ao urânio na Namíbia.

Mais notavelmente, Moscovo é o principal fornecedor de armas de África. Desde 2015, assinou acordos militares com mais de 20 países africanos.

Além disso, empresas militares privadas russas com laços estreitos com o Kremlin conquistaram uma posição cada vez mais forte em países africanos como o Mali e a República Centro-Africana.

Assim, embora possa ser do maior interesse de muitos países africanos evitar tensões com o Kremlin, os líderes começam a sentir os efeitos da guerra.

Abdou Rahmane Thiam é o chefe do departamento de ciências políticas da Universidade de Cheikh Anta Diop, em Dakar.

A Rússia é um país que exporta muitos produtos, nomeadamente gás e matérias-primas como o trigo", disse Abdou Rahmane Thiam, chefe do departamento de ciências políticas da Universidade de Cheikh Anta Diop, em Dakar. "Isso pode ter um impacto económico especialmente no que diz respeito ao comércio"

Felizmente, a União Africana tem alguma influência, diz Thiam.

As relações internacionais não são decididas apenas pelas grandes potências mundiais - a União Africana continua a ser uma instituição regional. Pode ser considerada uma voz influente", disse ele. "A Rússia também precisa de África. É do seu maior interesse ouvir o porta-voz da União Africana".

Numa declaração sobre a chamada, o Kremlin referiu-se à invasão como uma "operação militar especial para proteger Donbass" e não mencionou o pedido de cessar-fogo de Sall. Em vez disso, declarou que foi pedido à Rússia que evacuasse cidadãos estrangeiros em segurança e disse que ambos os líderes tinham reafirmado o seu compromisso de desenvolver ainda mais as relações russo-africanas.