EUA advertem que a Rússia pode usar armas químicas na Ucrânia

Os Estados Unidos alertaram nesta quarta-feira, 9, que a Rússia pode tentar usar armas químicas ou biológicas na Ucrânia e rejeitaram as alegações de Moscovo que Washington está a desenvolver de forma ilegal armas químicas naquele país da Europa do Leste.

No início da semana, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusou, sem apresentar provas, o Governo de Kyiv de ter laboratórios de armas químicas e biológicas com apoio dos EUA.

Em resposta hoje, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, classificou a acusação de "absurda" e disse que poderia ser parte de uma tentativa da Rússia de estabelecer as bases para o seu próprio uso de tais armas de destruição em massa contra a Ucrânia.

"Isso tudo é uma trama óbvia da Rússia para tentar justificar o ataque premeditado, não provocado e injustificado à Ucrânia", escreveu Psaki no Twitter, acrescentando que “a Rússia fez essas falsas alegações e a China aparentemente endossou essa propaganda”.

Ainda ela alertou que “todos devemos estar atentos porque a Rússia pode usar armas químicas ou biológicas na Ucrânia ou criar uma operação de bandeira falsa para as usar”.

Há meses, os Estados Unidos têm alertado sobre as operações russas de "bandeira falsa" para criar um pretexto para a invasão.

A Casa Branca admite que a Rússia pode tentar criar um pretexto para alargar ainda mais o conflito que se arrasta há duas semanas ao ver que a sua ofensiva encontrou resistência.

Dmitry Chumakov, vice-embaixador russo da ONU, repetiu a acusação hoje e pediu à imprensa ocidental que cubra "as notícias sobre laboratórios biológicos secretos na Ucrânia".

Do lado do Pentágono, o porta-voz, John Kirby, chamou a alegação russa de "um monte de idiotices".

Uso de armas químicas

A comunidade internacional vem indicando, há anos, que a Rússia usou armas químicas nas tentativas de assassinato dos inimigos de Putin, como Alexey Navalny e o ex-espião Sergei Skripal.

Moscovo também apoia o Governo da Síria, que usou armas químicas na guerra civil em curso há uma década.

Questionado por um jornalista russo sobre as alegações, o porta-voz das Nações Unidas, Stephane Dujarric, disse: "Neste momento, não temos informações para confirmar essas informações ou essas alegações sobre esses tipos de laboratórios".

"Nossos colegas da Organização Mundial da Saúde, que têm trabalhado com o Governo ucraniano, disseram que desconhecem qualquer actividade por parte do Governo ucraniano que seja inconsistente com suas obrigações de tratados internacionais, incluindo armas químicas ou biológicas", acrescentou. Dujarric.

A Rússia tem uma longa história de disseminação de desinformação sobre a pesquisa de armas biológicas dos EUA.

Na década de 1980, a inteligência russa espalhou a teoria da conspiração de que os EUA criaram o HIV, o vírus que causa a SIDA num laboratório e recentemente a imprensa estatal de Mosocvo divulgou teorias sobre pesquisas perigosas em laboratórios na Ucrânia e na Geórgia.