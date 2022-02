UNITA agradece a Savimbi no Dia do Patriota

A UNITA asinnalou nesta terça-feira, 22, mais um aniversario do passamento fisico do seu fundador Jonas Savimbi, que morreu em combate há 20 anos.

Com olhos virados as eleições de Agosto , o presidente do principal partido da oposição, Adalberto Costa Junior, presidiu um comicio no qual elevou a imagem de Jonas Savimbi.

Ele agradeceu Savimbi por lhes proporcionar este momento e apelou aos militantes da UNITA à união co vista a vencerem o pleito que se avizinha.

“Muito obrigado ao dr. Savimbi que nos proporcionou este momento e daqui para frente é partilha de conteúdo e saber o que vamos fazer para juventude, na educaçao, para combater a criminalidade, para fazer uma Angola mais una e temos resposta para todas questões”, disse.

Costa Júnior criticou as péssimas condições sociais a que são submetidas as populações.

O presidente da UNITA que apareceu pela primeira vez, num comício, após sua reeleição, aproveitou a ocasião para explicar a sua suposta ligação com "marimbondos".

“É comum dizer que Adalberto tem ligações com marimbondos, para mim marimbondos são todos eles e estão aí em todos os lados, nas viagens encontramos muitos angolanos com muito dinheiro e têm medo de voltar e nós queremos aplicar a mesma medida que já levamos ao Parlamento, não tem nada de novo” afirmou.

O acto central do Dia do Patriota, alusivo aos 20 anos do desaparecimento físico de Jonas Savimbi, aconteceu no Andulo.