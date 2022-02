2Rs, a cimeira África-Europa

África e Europa encontram-se de novo em cimeira. Há vários assuntos que interessam aos dois lados. Vacinas, investimento e desenvolvimento, segurança e instabilidade, mercenários e também imigração.

Na nossa rubrica "2Rs, África Ocidental” conversamos com os nossos politólogos, Raúl Braga Pires e Rui Neumann, sobre o que cada um dos lados, União Africana e a União Europeia, espera do outro nesta cimeira de dois dias no Conselho Europeu em Bruxelas, tendo como pano de fundo o anúncio do president francês, Emmanuel Macron que retirará as suas tropas do Mali, onde estão a combater os militantes islamistas, mas manterá uma presença militar nas nações vizinhas da África Ocidental.