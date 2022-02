Angola recuperou 11,5 mil milhões desviados dos cofres do Estado

As autoridades angolanas dizem ter recuperado bens no valor de mais de 11 mil milhões de dólares que tinham sido desviados dos cofres do Estado e colocados por responsáveis ligados ao Governo do antigo Presidente José Eduardo dos Santos em vários países.



A revelação foi feita nesta quinta-feira, 10, pelo ministro da Justiça e dos Direitos Humanos durante um seminário regional sobre o Acompanhamento Acelerado da Implementação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que decorre desde segunda-feira na Cidade do Cabo, África do Sul.



Francisco Queiroz disse que nos últimos três anos o Governo recuperou cerca de 11,5 mil milhões de dólares em dinheiro e bens em Angola e no mundo.



No mesmo período, foram apreendidos e/ou arrestados, no exterior do país, designadamente, na Suíça, Portugal, Singapura, Bermudas, Reino Unido, Mónaco, Luxemburgo, entre outros países, em dinheiro e bens, avaliados em 6.157 milhões de dólares.



Apesar dos avanços registados no combate à corrupção, Francisco Queiroz referiu que Angola está consciente de que ainda tem pela frente um enorme caminho a percorrer, para vencer as barreiras e ultrapassar os traumas provocados por este mal.



Queiroz acrescentou ainda que as autoridades instauraram 715 processos criminais por corrupção, fraude, peculato e outros crimes financeiros.



Activos foram recuperados da Grã-Bretanha, Suíça, Singapura e Bermudas, entre outros, disse ele.



Depois de assumir o cargo em 2017, o Presidente João Lourenço lançou uma acção anti-corrupção para recuperar activos que ele suspeitava terem sido desviados durante a governação do seu antecessor, José Eduardo dos Santos.