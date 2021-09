Números da recuperação do activo desviado do erário em Angola abaixo da meta estimada

A Inspecção Geral da Administração do Estado (IGAE) em Angola anunciou na quarta-feira, 15, a recuperação de 70% dos activos desviados do erário, sabendo-se que os números oficiais apontam para 5,3 mil milhões de dólares norte-americanos.

O valor é, entretanto, muito abaixodos valores falados em diversos círculos da sociedade angolana.

A oposição política diz que foram subtraídos largos milhões das reservas internacionais.

Outra contrariedade decorrente do processo de recuperação de activos é que o empresariado nacional vê dificuldades na corrida às privatizações de empreendimentos.

O partido líder da oposição, a Unita tem vindo a alertar, citando como fonte a academia, para o que chama de “roubo” de 600 mil milhões de dólares, valor conseguido nos anos da alta do preço do petróleo.

Há dias, em Benguela, o presidente do partido, Adalberto Costa Júnior, criticou a forma como é feita a recuperação de activos no exterior do país, tendo afirmado que a perseguição e selectividade em nada ajudam.

Foi precisamente nesta província, num seminário sobre corrupção, que o director nacional do Gabinete Jurídico e Intercâmbio da IGAE, Paulo Alves, apresentou um balanço do trabalho desenvolvido.

“A IGAE trabalha na vertente prevenção e a PGR na repressão. Falando em concreto da grande corrupção, da recuperação de activos, a IGAE tem estado acima de 70 por cento desta recuperação e , portanto, a Procuradoria vai trabalhar na vertente penal”, assinala o responsável.

Os 5,3 mil milhões de dólares recuperados, em dinheiro e imobiliário, foram revelados pelo Procurador-geral da República, Hélder Pitta Gróz, e pela ministra das Finanças, Vera Daves.

Quanto ao montante desviado, o Presidente João Lourenço dizia há dois anos que o valor determinado era de 24 mil milhões de dólares norte-americanos.

Números à parte, o presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, assinala que o trabalho da IGAE e da PGR pede um fundo que permita potenciar os angolanos na luta pelas privatizações.

“Não estamos a ter acesso, está tudo a ficar nas mãos dos estrangeiros, os angolanos só estão a apanhar boleia. Falta um fundo de capitalização do empresariado nacional, que não pode passar só pelo Estado”, diz o industrial, lembrando que “os bancos cobram juros de 25%, por isso só se candidatam os que têm dinheiro, aqueles que estão fora, não investem cá”.

A AIA lembra que o repatriamento dos lucros dos empresários estrangeiros vai implicar despesas públicas.

Severino foi abordado pela VOA a propósito de declarações proferidas no seminário sobre “experiência africana de combate à corrupção”, uma iniciativa do Porto do Lobito.