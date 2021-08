STP: Tribunal Constitucional divulga resultados definitivos das Presidenciais

O Tribunal Constitucional (TC) de São Tomé e Príncipe publicou nesta quarta-feira, 4, os resultados definitivos das eleições presidenciais de 18 de Julho, 16 dias depois dos resultados provisórios divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional (CEN).

Cabe agora à CEN apresentar ao Presidente da República, para aprovação e promulgação, um novo calendário para a campanha e segundao volta da eleição prevista inicialmente para o próximo domingo, 8

O TC confirma a subida de Carlos Vila Nova, o mais votado para 43,3 por cento dos votas contra os 39, 47 por cento anunciados provisoriamente pela CEN.

Guilherme Posser da Costa, o segundo classificado, manteve os 20,7 por cento, enquanto Delfim Neves, o terceiro classificado, subiu de 16,88 para 18,3.

Ainda nesta quarta-feira o TC realizou o sorteio para definir a posição dos candidatos no boletim de voto para a segunda volta, com Carlos Vila Nova, apoiado pela ADI, na oposição, a ser o primeiro no boletim de voto e Guilherme Posser da Costa, apoiado pelo MLSTP-PSD, no poder, o número 2.

Nos próximos dias, a CEN deve enviar para promulgação pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho, as alterações para extensão do calendário eleitoral que irá definir a nova data para a realização da segunda volta das eleições presidenciais.

A publicação dos resultados definitivos pela Assembleia de Apuramento Geral acontece 48 horas depois do TC ter ultrapassado o diferendo à volta do pedido de recontagem dos votos pelo terceiro candidato mais votado.

Na semana passada, dois acórdãos com posições diferentes dos cinco juízes do TC, quando ao pedido de recontagem de votos do terceiro candidato mais votado, Delfim Neves, abriu um crise político e constitucional, que obrigou o adiamento da segunda volta das Presidenciais.

O Presidente da República e outros órgãos de soberania tiveram de reunir e pedir ao TC uma decisão definitiva, que foi tomada na segunda-feira, com a não recontagem dos votos.