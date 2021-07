Candidato apoiado pela oposição clama vitória nas eleições em São Tomé e Príncipe

A candidatura de Carlos Vila Nova às eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe garante ter dados que apontam para a vitória do candidato apoiado pela ADI, o maior partido da oposição.

Em conferencia de imprensa nesta segunda feira,19, o diretor de campanha Américo Ramos,reclamou a publicação dos resultados provisórios, pela Comissão Eleitoral Nacional (CEN).

“Estamos preocupados com a atitude da comissão eleitoral em não publicar até agora os resultados provisórios, contrariando aquilo que é pratica nacional em todas outras eleições”, disse Américo Ramos.

Entretanto, a Rádio Nacional indicou que mais de 80 por cento de votos contabilizados, Carlos Vila Nova está a frente com mais de 40 por cento dos votos.

De acordo com as projecções da estação pública, Guilherme Pósser da Costa, o candidato apoiado pelo MLSTP-PSD, no poder, é nesta altura o segundo mais votado com cerca de 20 por cento dos votos e Delfim Neves, presidente da Assembleia Nacional, apoiado pelo PCD, a terceira maior força política, vai na terceira posição, com 18 por cento dos votos.

A Rádio Nacional avançou ainda que a maioria dos votos por contabilizar são do distrito de Mé- Zochi, o segundo maior círculo eleitoral do país.

Os demais 18 candidatos que também concorreram às presidenciais deste domingo em São Tomé e Príncipe ainda não se pronunciaram.

A CNE deve anunciar ainda hoje os resultados provisórios.