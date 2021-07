Porto Amboím: Trabalhadores portuários em greve

Os trabalhadores da empresa portuária de Porto-Amboim no Kwanza-Sul estão desde segunda-feira, 5, em greve, reinvindicando melhores salários e benefícios.

Eles protestam também contra a alegada má gestão do presidente do Conselho de Administração da empresa.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Sector Petrolífero e Afins, Victor Aguiar, afirma que a empresa não respondeu à carta de reinvidicação, que exige uma “grelha salarial e do qualificador ocupacional, a actualização do bónus familiar dos trabalhadores, o pagamento das horas extraordinárias que os trabalhadores têm feito, o pagamento no trabalho nocturno que obviamente os trabalhadores têm feito, a formação técnica profissional dos trabalhadores, o pagamento do subsídio de transporte para os motoristas e seguranças, a implementação do subsídio de antiguidade, o subsídio para despesas do funeral de trabalhadores e de dependentes e o subsídio de deslocação tendo em conta o trabalho que eles têm feito”.

O sindicalista apelou ao diálogo com o patronato afirmando que “dialogar é a base fundamental do entendimento entre as partes”.

Contactado pela VOA, o presidente do Conselho de Admnistração da empresa Flaviano Makanga disse que se encontrava reunido e prometeu reagir mais tarde, o que ainda não aconteceu.