Motoqueiros recebem “compensação” para participar em acto de apoio a João Lourenço em Benguela

Agentes da Polícia Nacional de Angola (PN) apoiaram a distribuição de milhões de kwanzas a motoqueiros que participaram na passeata do MPLA em Benguela, no último sábado, horas antes da divulgação de um comunicado em que a corporação diz ser apartidária.

Entre centenas de mototaxistas, agentes da ordem e um militar das Forças Armadas Angolanas, ao lado de um membro do Comité Municipal do partido no poder, Eurico Bongue, iam chamando por cada um dos beneficiários, com direito a dois mil e quinhentos kwanzaa (3,85 dólares) pela participação na marcha a favor do Presidente João Lourenço.

Foi possível captar a voz de um agente que tinha em mãos uma extensa lista de motoqueiros, a franja que dois dias antes andou aos gritos com a PN na sequência das detenções por conta da operação "Benguela Segura e Limpa".

Este pormenor não foi esquecido quando motoqueiros ouvidos pela VOA disseram que se tratava de um valor baixo face ao tempo de passeata.

“Só precisam de nós quando é para o voto, só nessa altura é que vejo dinheiro do país. Até estão a nos dar pouco, ocuparam todo o nosso dia, nós faríamos 3 mil ou 4 mil" , disse um dos mototaxistas, seguido por colegas.

Apesar dos contactos, a VOA não conseguiu obter uma reacção do Comando Provincial da PN, que veio a público, num outro caso, deixar claro que não age para satisfazer anseios de partidos políticos.

Este posicionamento foi a propósito de uma fotografia, viral nas redes sociais, a dar conta da presença de militantes do MPLA numa viatura policial, presumivelmente a caminho da actividade em causa.

A Polícia, em nota assinada pelo porta-voz do Comando Provincial, Ernesto Tchiwale, explica que a viatura transportou cidadãos com problemas de saúde, já que o Instituto de Emergência Médica tardava a chegar.

No acto, o primeiro secretário do Comité Provincial do MPLA, Luís Nunes destacou que o “Executivo liderado pelo camarada Presidente João Lourenço tem programas que visam a melhoria das condições de vida das nossas populações”.