Bloco Democrático: Filomeno Vieira Lopes aposta em frente tripartida contra o MPLA em 2002

O candidato à liderança do partido Bloco Democrático (BD) Filomeno Vieira Lopes garantiu nesta segunda-feira, 17, no Uíge, que se for eleitovai reforçar o projecto de uma frente da oposição contra o MPLA nas eleições de 2022.

O BD realiza o seu congresso para eleger uma nova liderança de 28 a 30 de Maio em Luanda.

Em conversa com a VOA, Vieira Lopes reiterou ser essa uma das suas prioridades.

“Nós estamos efectivamente nesta senda, é a nossa moção estratégica, é exactamente neste sentido que se eu for presidente do partido Bloco Democrático tudo farei para que esse espírito, que coincide com a vontade da maioria do povo angolano, de ver forças da oposição claras e unidas,poder abrir esta porta para montar instituições democráticas” , afirmou.

Entretanto, Filomeno Vieira Lopes, acredita que o tripartidarismo poderá trazer soluções viáveis para o país, pela vasta experiência acumulada durante o período tidos na oposição.

“O país chegou a um esgotamento de tal maneira quer do poder e eventualmente também da oposição, e acumulamos experiência para que agora possamos construir o país, a partir de uma plataforma mais global que inclua sectores da sociedade civil interessado em fazer viragem e contribuir para a democratização do país”, sublinhou aquela candidato que tem como adversários na corrida à liderança do BD, Américo Valentim Jesus Vaz e Luís de Nascimento.

UNITA, Bloco Democrático e o projecto PRA-Já Servir Angola, liderado por Abel Chivukuvuku anunciaram a sua intenção de criar uma frente única nas eleições de 2022, que seja liderada por Adalberto Costa Júnior.