Última base da Renamo encerrada na Gorongosa apesar do descontentamento de guerrilheiros

A principal base da Renamo, oposição, encerrou nesta segunda-feira, 19, na Gorongosa, no centro de Moçambique, colocando fim ao processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR), que continua a enfrentar muita crítica e descontentamento dos guerrilheiros.



Os antigos combatentes admitem que muitas promessas continuam por se cumprir.



O quartel-general da Renamo na Gorongosa, de onde foram dirigidos todos os movimentos da antiga guerrilha, e em que morreram seus lideres fundadores, foi encerrada hoje com a desmobilização de 350 guerrilheiros, incluindo 50 mulheres, pondo fim ao processo que abrangeu mais de cinco mil guerrilheiros.



O enviado especial do Secretário-geral da ONU, Mirko Manzoni, que dirigiu o grupo de contacto do DDR, considerou o encerramento da base como “um ganho” para a democracia e elogiou o empenho e o compromisso das autoridades governamentais e da Renamo.



“É um bom resultado porque o compromisso era de que todos os ex-guerrilheiros deveriam regressar a casa para o natal deste ano”, com o encerramento das bases, disse Mirko Manzoni.



Entretanto, a Renamo continua a exigir o enquadramento dos guerrilheiros nas Forças de Defesa e Segurança (FDS) e no exército, além da fixação de pensões para os desmobilizados, uma insatisfação de milhares dos antigos guerrilheiros que tem elevado o descontentamento sobre o processo.



Por seu lado, Mirko Manzoni classificou a insatisfação como “uma polémica sem fundamento” e considerou que “não podemos integrar na polícia pessoas que tem 60 anos, temos que integrar pessoas que respeitam critérios mínimos, como a idade, a saúde”.

Ele realçou que muitos dos ex-guerrilheiros estão fora de padrão de integração, mas disse estar em discussão a possibilidade de integração dos filhos dos combatentes nas FDS.



Antigos combatentes descontentes

Em declarações à VOA, vários ex-combatentes admitem que muitas promessas continuam por se cumprir, quando o DDR é dado por terminado, e não se vislumbra um fim à vista das insatisfações.



“Muitos de nós tem família por sustentar, e continuamos sem nenhuma fonte de renda, e isso está a complicar a nossa nossa sobrevivência e a tornar difícil a convivência” nas aldeias acolhedoras, disse à VOA, Manuel Chaguiro, um ex-guerrilheiro da Renamo em Sofala.



Entre as promessas, adiantam, os combatentes desmobilizados devem receber uma pensão de sobrevivência paga pelas Nações Unidas através do Governo moçambicano, durante um ano, e após este período, os ex-guerrilheiros passam a receber uma pensão vitalícia do Estado.



Além de atribuição de talhões em áreas urbanas, os ex-guerrilheiros deviam receber “kits” de ferramentas e fundos para desenvolver projetos de geração de renda, na área de vocação.

Sem pensão automática



Outro ex-combatente de Manica, João Ruben, conta que parte dos ex-guerrilheiros “venderam o material de construção entregue durante a desmobilização” para conseguirem sobreviver com as famílias nas cidades, que continuam sem rendimento.



Por sua vez, Bonifácio Cherene, outro ex-guerrilheiro, entende que fora aquele subsídio de reintegração pago por um ano, aquando da desmobilização, ninguém mais teve acesso ~`a “pensão automática”, que deveria refletir nas contas abertas no âmbito do DDR.



“Já vão dois anos, que estamos à espera. Agora que todos já foram desmobilizados, que esperança temos”, questionou, salientando que o processo foi aliciador, mas contudo, “com falsidade e incumprimentos”.



Ao todo 19 bases da Renamo foram desativadas no âmbito do DDR, um processo visto pelos beneficiários ainda como espinhoso.