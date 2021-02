Índia: Quebra de glaciar mata 150 pessoas 

As autoridades dizem que cerca de 150 pessoas estão mortas, na sequência da quebra de um pedaço de glaciar do Himalaia, no norte da Índia, neste domingo, 7.

O glaciar (massa de gelo) rompeu e bateu numa barragem, no início do dia, inundando o rio Dhauli Ganga e forçando a evacuação das aldeias rio abaixo.

As autoridades afirmam que pelo menos nove corpos foram recuperados no incidente, no estado de Uttarakhand.

O primeiro-ministro Narendra Modi postou no Twitter; “A Índia está com Uttarakhand e a nação reza pela segurança de todos.”

Sanjay Singh Rana, que mora na parte alta da vila de Raini, disse à Reuters que (o rompimento) “veio muito rápido, não havia tempo para alertar ninguém ... Senti que até nós seríamos varridos”.

O governo diz que equipas de resposta a desastres estão a ser transportadas de avião para a área.