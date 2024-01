Índia: Modi discute cooperação com Filipe  Nyusi e Ramos-Horta

O Primeiro-Ministro Indiano, Narendra Modi, manteve conversações bilaterais com o Presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, o Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, e reuniu-se com executivos de várias empresas globais, nesta terça-feira (9 de Janeiro) antes da Cimeira Vibrant de Gujarat, na cidade ocidental de Gandhinagar.

O investimento em logística, infra-estruturas, desenvolvimento de portos, avanço no fabrico de semicondutores e utilização de energias renováveis foram algumas das principais questões discutidas como uma grande tentativa para reforçar os investimentos comerciais no estado natal de Modi, Gujarat, antes da sua campanha de reeleição.

A Cimeira Vibrant, a ter lugar de 10 a 12 de janeiro, deverá atrair cerca de 100 mil visitantes, incluindo executivos-chefes, líderes empresariais, ministros e diplomatas de 133 países. Os organizadores dizem que é o maior encontro de todos os tempos da cimeira bienal que está na sua 10ª edição.

A lista de empresas estrangeiras participantes inclui Microsoft, Nasdaq, Google da Alphabet, Suzuki e Toyota.

Gautam Adani e Mukesh Ambani, as duas pessoas mais ricas da Ásia, e o presidente do conglomeradoTata Group, estarão entre os principais Executivos indianos presentes.

Os investidores estrangeiros apostaram alto na Índia desde que Modi chegou ao poder em 2014 – com empresas como Apple, Samsung, Kia e Airbus expandindo as operações. Isto, apesar de alguns executivos afirmarem que as suas políticas protecionistas para setores como os pagamentos digitais, a indústria transformadora e o comércio eletrónico promovem frequentemente as empresas locais em detrimento das empresas estrangeiras.