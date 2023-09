É necessário descentralizar e desburocratizar para se avançar Corredor do Lobito, dizem economistas

África deve tirar proveito da crescente concorrência entre o Ocidente e a China na construção de infraestruturas, disse o economista angolano Heitor Carvalho que contudo avisou que há que desburocratizar e descentralizar a implementaçao dos projectos.

Falando sobre os recentes anunciados investimentos no corredor do Lobito, Heitor Carvalho disse que “o ocidente quer tirar iniciativa à China no que diz respeito às infraestruturas”.

O Ocidente “já percebeu que isso é um ponto importante e África deve aproveitar essa concorrência entre o Ocidente e a China e beneficiar dos dois lados”.

O economista afirmou no entanto que no caso do Corredor do Lobito faz-se sentir já um problema comum em muitos outros projectos, atribuindo-se a execução a um grupo restrito de pessoas e “não fica claro quem é responsàvel”.

“Há um núcleo muito pequeneo de pessoas a tratar das coisas, não descentralizamo e é por isso que as coisas não acontecem”, afirmou

“É uma preocupação muito grande. Não há acompanhmento”, acrescentou o economista para quem a necessidade de desburocratizar o sistema é também, imperativo porque hà muitas regras “não servem par a nada”.

Outros analistas defendem tambèm a remoção dos obstáculos burocráticos e combate à corrupção para acelerar os investimentos no corredor do Lobito.

Para falar sobre o assunto, ouvimos Pedro Godinho, diretor executivo da Câmara de Comércio Americana em Angola, e os economistas Heitor Carvalho e Paulo Faustino.

Ouça a reportagem aqui